Семак: В ближайшее время будут новости по Дркушичу

Главный тренер «Зенита»подтвердил, что защитникв ближайшее время покинет команду.

Ранее на этой неделе «Зенит» выкупил Дркушича у «Сочи». Ваня подписал с санкт-петербургским клубом пятилетний контракт.

Сообщалось, что словенец может перейти на правах аренды в сербскую «Црвену Звезду».

«Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать.

Что касается его игры за "Зенит", то мы посмотрим. Я думаю, это вопрос следует адресовать руководству клуба.

В ближайшее время будут определенные новости по поводу Вани. Он игрок молодой, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Дркушич провел четыре полных матча за сборную Словении на Евро-2024.

Transfermarkt оценивает стоимость Дркушича в 3,5 миллиона евро.