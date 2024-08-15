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    Семак: В ближайшее время будут новости по Дркушичу

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что защитник Ваня Дркушич в ближайшее время покинет команду.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Ранее на этой неделе «Зенит» выкупил Дркушича у «Сочи». Ваня подписал с санкт-петербургским клубом пятилетний контракт.

    Сообщалось, что словенец может перейти на правах аренды в сербскую «Црвену Звезду».

    «Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать.

    Что касается его игры за "Зенит", то мы посмотрим. Я думаю, это вопрос следует адресовать руководству клуба.

    В ближайшее время будут определенные новости по поводу Вани. Он игрок молодой, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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