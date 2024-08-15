Черчесов: У Алипа повреждение приводящей мышцы

Наставник сборной Казахстанавысказался по поводу восстановления футболиста национальной команды и «Зенита»

В начале августа игрок получил травму ноги на тренировке.

«У Алипа — повреждение приводящей мышцы. К счастью, серьезных последствий, похоже, удалось избежать.

В ближайшее время он должен полноценно вернуться в строй, даже не исключено, что к ближайшему матчу в РПЛ с "Химками" или к следующему туру, когда предстоит встреча со "Спартаком". Во всяком случае мы на это рассчитываем», — сказал Черчесов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Алип играет за «Зенит» с 2022 года. Футболист провел за российский клуб 64 матча и забил один гол.