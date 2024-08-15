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    Черчесов: Глушенков в «Зените» сразу поймал «химию» с партнерами

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    Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил игру новичка «Зенита» Максима Глушенкова.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Летом Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива». В шести встречах за новую команду форвард забил 9 мячей. Черчесов отметил футбольные качества Глушенкова.

    «Любому новичку, как правило, требуется время на адаптацию, но Максим, к счастью для "Зенита", сразу поймал "химию" с партнерами. Впрочем, мы знали, как он смотрелся ранее в "Крыльях" и "Локомотиве", где стал лучшим распасовщиком прошлого чемпионата.

    Кто-то говорит, что у него просто партнеры стали сильнее, но ведь они были такими же и у других игроков, приходивших к сине-бело-голубым, но не проявляли себя прямо с дебюта так, как Глушенков. Значит, дело прежде всего в его футбольных качествах», — заявил Черчесов «СЭ».

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    18 августа «Зенит» на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

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