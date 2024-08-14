В «Крыльях Советов» высказались о будущем Писарского

Спортивный директорвысказался о будущем в команде нападающего

«Думаю, завтра‑послезавтра мы что‑то объявим на официальном сайте по поводу будущего Писарского.

Мы работаем на трансферном рынке, окно открыто до 12 сентября, время еще есть. Надеемся, что по позициям, которые требуют усиления, у нас получится реализовать всё задуманное. Думаю, двух футболистов будет достаточно. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует Корниленко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее была информация о том, что Писарский может перебраться в «Сочи».