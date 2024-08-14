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    «Ливерпуль» согласовал контракт с вратарем сборной Грузии

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    Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля».

    Георгий Мамардашвили
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    Георгий Мамардашвили

    Мамардашвили уже согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Грузинский голкипер сразу ответил согласием на предложение английского клуба, несмотря на то, что как минимум один сезон ему придется провести в аренде.

    По данным источника, сезон-2024/2025 Мамардашвили может провести в составе «Борнмута».

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    • Источник также отмечает, что «Ливерпуль» и «Валенсия» продолжают вести переговоры. По данным Relevo, английский клуб предложил 35 миллионов евро за 23-летнего вратаря.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 45 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» рассматривают Мамардашвили в качестве будущей замены для Алиссона.

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