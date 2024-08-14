«Ливерпуль» согласовал контракт с вратарем сборной Грузии

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузиив ближайшее время станет игроком

Мамардашвили уже согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Грузинский голкипер сразу ответил согласием на предложение английского клуба, несмотря на то, что как минимум один сезон ему придется провести в аренде.

По данным источника, сезон-2024/2025 Мамардашвили может провести в составе «Борнмута».

Источник также отмечает, что «Ливерпуль» и «Валенсия» продолжают вести переговоры. По данным Relevo, английский клуб предложил 35 миллионов евро за 23-летнего вратаря.

Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» рассматривают Мамардашвили в качестве будущей замены для Алиссона.