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    Нападающий «Барселоны» может перейти в «Эвертон»

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    Нападающий «Барселоны» Витор Роке может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Витор Роке
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    Витор Роке

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, бразильского футболиста пытается приобрести «Эвертон».

    Источник утверждает, что английский клуб предложил за Роке 25 миллионов евро и еще три миллиона в виде бонусов.

    Отмечается, что «Барса» хочет получить за 19-летнего форварда 30-35 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по Виктору Роке в связи с непростой финансовой ситуацией.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 30 миллионов евро.

    Витор Роке выступает за «Барселону» с января 2024 года. С тех пор он провел в Ла Лиге 11 матчей и забил два гола.

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