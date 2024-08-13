Семин назвал причины проблем в «Факеле»

Экс-наставникподелился мнением об отставке с поста главного тренера

«Самая большая проблема "Факела" — люди, которые нанимают тренеров. Как можно было уволить Ташуева и Черевченко? Я не представляю. Черевченко спас команду от вылета, а его тут же увольняют. Повторю, что проблема "Факела" — в людях, которые дают рекомендации вышестоящему губернатору, чтобы дали добро на того или иного тренера. Нельзя так часто менять тренеров.

Они должны взять на себя ответственность, признать ошибку и уйти вместе с тренером. Они же ошиблись все вместе. Тогда ответственность будет распределена правильно. Всё свалить на тренера очень просто: две или три игры проиграл — тренер во всём виноват», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) Игорь Черевченко был уволен с поста главного тренера «Факела». После 4-х туров воронежцы занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ (1 балл).