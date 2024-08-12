Черевченко покинул «Факел»

Официальный сайт воронежскогосообщил, что главный тренерпокинул покинул свой пост.

«По обоюдному согласию футбольный клуб "Факел" и Игорь Черевченко пришли к решению о прекращении сотрудничества.

Наш клуб благодарит Игоря Геннадьевича за проделанную работу в тяжёлый период. Он возглавил "Факел" в апреле 2024 года, под его наставничеством наша команда заняла наивысшее в своей истории место в Российской Премьер-Лиге — 11-е», — говорится в сообщении клуба.

Календарь и таблица РПЛ

После четырех туров РПЛ «Факел» идет на последнем месте с одним очком. В последнем туре команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.