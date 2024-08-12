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    Черевченко покинул «Факел»

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    Официальный сайт воронежского «Факела» сообщил, что главный тренер Игорь Черевченко покинул покинул свой пост.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «По обоюдному согласию футбольный клуб "Факел" и Игорь Черевченко пришли к решению о прекращении сотрудничества.

    Наш клуб благодарит Игоря Геннадьевича за проделанную работу в тяжёлый период. Он возглавил "Факел" в апреле 2024 года, под его наставничеством наша команда заняла наивысшее в своей истории место в Российской Премьер-Лиге — 11-е», — говорится в сообщении клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    После четырех туров РПЛ «Факел» идет на последнем месте с одним очком. В последнем туре команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

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