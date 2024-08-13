«Факел» подтвердил информацию о назначении Пятибратова

Дмитрий Пятибратов Фото: globallookpress.com
Пятибратов заменил в «Факеле» Игоря Черевченко, который был уволен после неудачного старта команды в новом сезоне.
Предыдущим местом работы 48-летнего специалиста была «Чайка» из села Песчанокопское.
Пятибратов ранее уже работал в «Факеле» — с октября 2020 по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял первую команду.
«Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.