Стало известно, кто возглавит «Факел» после увольнения Черевченко

Руководствоопределилось с кандидатурой нового главного тренера.

Воронежскую команду возглавит Дмитрий Пятибратов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ради возвращения в «Факел» 48-летний специалист покинет пост главного тренера «Чайки».

Пятибратов заменит в «Факеле» Игоря Черевченко, который был уволен после неудачного старта команды в новом сезоне.

Пятибратов ранее уже работал в «Факеле» — с октября 2020 по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял первую команду.

«Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.