Гасперини о матче с «Реалом»: Мы покажем на поле то, что умеем делать

Главный тренерподелился мыслями перед матчем за Суперкубок УЕФА против

«На бумаге расклад еще яснее, чем в финале Лиги Европы с "Байером" (тогда "Аталанта" победила 3:0), но это самая большая мотивация. Мы здесь, чтобы играть в престижном турнире — с гордостью и с желанием удивить. Прогнозы могут поменяться.

Мы покажем на поле то, что умеем делать. Я попросил свою команду провести отличный матч, не думая о том, кто есть кто», — сказал Гасперини Bergamo & Sport.

Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» пройдет завтра, 14-го августа в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.