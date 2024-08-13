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    Гасперини о матче с «Реалом»: Мы покажем на поле то, что умеем делать

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Италии Аталанта Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Реала».

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «На бумаге расклад еще яснее, чем в финале Лиги Европы с "Байером" (тогда "Аталанта" победила 3:0), но это самая большая мотивация. Мы здесь, чтобы играть в престижном турнире — с гордостью и с желанием удивить. Прогнозы могут поменяться.

    Мы покажем на поле то, что умеем делать. Я попросил свою команду провести отличный матч, не думая о том, кто есть кто», — сказал Гасперини Bergamo & Sport.

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    • Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» пройдет завтра, 14-го августа в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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