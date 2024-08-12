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    Семин: В «Факеле» нужно убирать не тренера, а спортдира, гендира и начать жить по-новому

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    Известный тренер Юрий Семин высказался об увольнении Игоря Черевченко с поста наставника «Факела».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «У них нужно спросить, почему они перед этим поменяли Сергея Ташуева, почему они так меняют. В воронежском "Факеле" нужно убирать не тренера, а спортивного директора, генерального директора, начать жить по-новому.

    Ни один, ни второй тренеры ни при чем, нужно убрать этих людей, тогда будет правильно. Ведь они же брали Черевченко, убрали Ташуева тоже они, то есть тоже должны брать ответственность за это.

    Для меня это стало совсем неожиданно, так ведь нельзя менять, сами уйдите. Вы не справились, не угадали с тренером, не укомплектовали команду.

    Самое простое — убрать тренера, а самим остаться у руля. Но эта проблема не только у "Факела", а у многих клубов», — цитирует Семина ТАСС.

    Сегодня, 12 августа, стало известно об уходе с поста главного тренера «Факела» Игоря Черевченко. Последним клубом Талалаева были подмосковные «Химки», которые он вернул в РПЛ, но покинул перед началом сезона.

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