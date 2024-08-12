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    «КамАЗ» и «Торпедо» поделили очки

    «КамАЗ» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче пятого тура Первой лиги России «КамАЗ» и «Торпедо» сыграли вничью 1:1.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    На гол Артема Абрамова москвичи ответили точным ударом Владислава Галкина уже на 95-й минуте поединка.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Торпедо 1:0
    Гол: 1:0 Арсен Адамов (54') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Давид Караев, Abdullaev S., Gorelov P., Gyurdzhan A., Kusyapov T. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Aponza W., Chervyakov R.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» смогло набрать девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У «КамАЗа» четыре балла и 13-я строчка.

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