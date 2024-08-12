«КамАЗ» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
На гол Артема Абрамова москвичи ответили точным ударом Владислава Галкина уже на 95-й минуте поединка.
Футбол. Россия. Первая лига
КамАЗ — Торпедо 1:0
Гол: 1:0 Арсен Адамов (54') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Давид Караев, Abdullaev S., Gorelov P., Gyurdzhan A., Kusyapov T. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Aponza W., Chervyakov R.
«Торпедо» смогло набрать девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У «КамАЗа» четыре балла и 13-я строчка.