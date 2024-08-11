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    «Спартак» не смог переиграть «Ахмат»

    «Спартак» — «Ахмат»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 4-го тура РПЛ московский «Спартак» потерял очки на своем поле в матче против грозненского «Терека» — 0:0.

    Георгий Шелия — вратарь гостей
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    Георгий Шелия — вратарь гостей

    После унизительного поражения на своем поле в прошлом матче гости целиком сосредоточились на обороне собственных ворот и почти не атаковали ворота красно-белых.

    «Спартак» хоть и владел инициативой и создал больше моментов, так и не смог пробить голкипера гостей Георгия Шелия.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ахмат 0:0
    Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Камило, Антон Швец, Светослав Ковачев, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов Предупреждения: Руслан Литвинов (45+1'), Лечи Садулаев (47'), Наиль Умяров (54'), Даниил Денисов (59'), Антон Швец (63'), Срджан Бабич (63'), Гамид Агаларов (68')

    Календарь и таблица РПЛ

    В пятом туре РПЛ «Спартак» отправится в гости к «Факелу», а «Ахмат» поедет в Махачкалу к «Динамо».

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