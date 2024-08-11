«Спартак» — «Ахмат»: счет матча 0:0, обзор

В матче 4-го тура РПЛ московскийпотерял очки на своем поле в матче против грозненского— 0:0.

После унизительного поражения на своем поле в прошлом матче гости целиком сосредоточились на обороне собственных ворот и почти не атаковали ворота красно-белых.

«Спартак» хоть и владел инициативой и создал больше моментов, так и не смог пробить голкипера гостей Георгия Шелия.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ахмат 0:0 Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Камило, Антон Швец, Светослав Ковачев, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов Предупреждения: Руслан Литвинов (45+1'), Лечи Садулаев (47'), Наиль Умяров (54'), Даниил Денисов (59'), Антон Швец (63'), Срджан Бабич (63'), Гамид Агаларов (68')

Календарь и таблица РПЛ

В пятом туре РПЛ «Спартак» отправится в гости к «Факелу», а «Ахмат» поедет в Махачкалу к «Динамо».