Осиньков о победе «Крыльев»: Мы очень хорошо психологически подготовились

Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов» Фото: globallookpress.com
«В первом тайме было маловато моментов, признаю это, но мы нащупывали связи. Два человека у "Крыльев" первый раз вышли в составе: они еще не всех по именам знают. Но мы очень хорошо психологически подготовились, всю игру доминировали, так что считаю счет закономерным.
Важно, что сыграли "на ноль". Уж очень много пропускали в прошлых встречах», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
После этого матча «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ (3 балла). В следующем поединке самарцы встретятся со «Спартаком» 14-го августа.