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    Осиньков о победе «Крыльев»: Мы очень хорошо психологически подготовились

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды в матче 4-го тура чемпионата России против «Факела» (2:0).

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «В первом тайме было маловато моментов, признаю это, но мы нащупывали связи. Два человека у "Крыльев" первый раз вышли в составе: они еще не всех по именам знают. Но мы очень хорошо психологически подготовились, всю игру доминировали, так что считаю счет закономерным.

    Важно, что сыграли "на ноль". Уж очень много пропускали в прошлых встречах», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ (3 балла). В следующем поединке самарцы встретятся со «Спартаком» 14-го августа.

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