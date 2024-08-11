Осиньков о победе «Крыльев»: Мы очень хорошо психологически подготовились

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 4-го тура чемпионата России против(2:0).

«В первом тайме было маловато моментов, признаю это, но мы нащупывали связи. Два человека у "Крыльев" первый раз вышли в составе: они еще не всех по именам знают. Но мы очень хорошо психологически подготовились, всю игру доминировали, так что считаю счет закономерным.

Важно, что сыграли "на ноль". Уж очень много пропускали в прошлых встречах», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ (3 балла). В следующем поединке самарцы встретятся со «Спартаком» 14-го августа.