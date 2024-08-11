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    «Крылья Советов» — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Факел»

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    «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Факелом» в рамках 4-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    Самарская команда провалила старт сезона, не набрав ни одного очка в трех матчах. За этот период «Крылья Советов» забили один мяч и пропустили 10 голов в свои ворота.

    Первые два матча самарцы провели дома, уступив «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3) соответственно. В третьем туре подопечные Игоря Осинькина отправились на выезд в Москву и потерпели очередное поражение, пропустив три безответных мяча от «Спартака» (0:3).

    «Факел»

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    «Факел» набрал одно очко после трех туров, расположившись на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей составила 1:5.

    В стартовом туре подопечные Игоря Черевченко проиграли на выезде московскому «Динамо» со счетом 1:3. Далее «Факел» дома уступил «Акрону» (0:2), а в следующей игре также на своей арене разошелся миром с «Краснодаром» (0:0).

    Личные встречи

    «Крылья Советов» выиграли оба матча в прошлом сезоне РПЛ — 3:0 дома и 1:0 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету самарской команды 7 побед, «Факел» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел» с коэффициентом 2.25.

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