«Сассуоло» и «Удинезе» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

Завершились два матча 1/32 финала Кубка Италии.

В одной из встреч «Сассуоло» обыграл «Читтаделлу» со счетом 2:1.

В составе хозяев голы забили Самуэле Мулаттьери на 45-й минуте и Арман Лорьенте на 58-й минуте.

Единственный гол у «Читтаделлы» забил Энрико Бальдини на 48-й минуте.

В параллельном матче «Удинезе» разгромил «Авеллино» со счетом 4:0.

У хозяев голы записали на свой счет Бреннер на 41-й минуте, Флорьян Товен на 50-й минуте с пенальти, Лоренцо Лукка на 58-й и Кинан Дэвис на 87-й минуте.

По результатам матчей «Сассуоло» и «Удинезе» прошли в 1/16 финала Кубка Италии, а «Читтаделла» и «Авеллино» завершили свое выступление на турнире.