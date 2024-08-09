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    «Сассуоло» и «Удинезе» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Сассуоло Удинезе
    Завершились два матча 1/32 финала Кубка Италии.

    «Удинезе»
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    «Удинезе»

    В одной из встреч «Сассуоло» обыграл «Читтаделлу» со счетом 2:1.

    В составе хозяев голы забили Самуэле Мулаттьери на 45-й минуте и Арман Лорьенте на 58-й минуте.

    Единственный гол у «Читтаделлы» забил Энрико Бальдини на 48-й минуте.

    В параллельном матче «Удинезе» разгромил «Авеллино» со счетом 4:0.

    У хозяев голы записали на свой счет Бреннер на 41-й минуте, Флорьян Товен на 50-й минуте с пенальти, Лоренцо Лукка на 58-й и Кинан Дэвис на 87-й минуте.

    По результатам матчей «Сассуоло» и «Удинезе» прошли в 1/16 финала Кубка Италии, а «Читтаделла» и «Авеллино» завершили свое выступление на турнире.

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