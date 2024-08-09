Стал известен календарь матчей РПЛ с 8-го по 13-й тур

8-й тур
13 сентября (пятница)
20:15 «Рубин» — «Крылья Советов»
14 сентября (суббота)
12:00 «Оренбург» — «Локомотив»
14:15 «Факел» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Зенит»
19:00 «Краснодар» — «Ростов»
15 сентября (воскресенье)
14:15 «Динамо» — «Ахмат»
16:30 «Акрон» — «Химки»
19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
9-й тур
21 сентября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Краснодар»
16:30 «Зенит» — «Факел»
19:00 «Рубин» — ЦСКА
22 сентября (воскресенье)
14:15 «Химки» — «Оренбург»
16:30 «Спартак» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
19:00 «Пари НН» — «Локомотив»
23 сентября (понедельник)
18:30 «Ахмат» — «Крылья Советов»
10-й тур
27 сентября (пятница)
16:30 «Оренбург» — «Пари НН»
19:00 «Факел» — «Рубин»
28 сентября (суббота)
14:00 ЦСКА — «Ахмат»
16:30 «Локомотив» — «Спартак»
19:30 «Краснодар» — «Зенит»
20:00 «Ростов» — «Акрон»
29 сентября (воскресенье)
16:30 «Крылья Советов» — «Химки»
19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
11-й тур
5 октября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Пари НН»
16:30 «Зенит» — «Оренбург»
19:00 «Рубин» — «Ахмат»
19:00 «Спартак» — «Ростов»
6 октября (воскресенье)
14:00 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
16:30 «Локомотив» — «Крылья Советов»
19:00 «Краснодар» — «Химки»
19:00 «Динамо» — ЦСКА
Международная пауза — 7–15 октября
12-й тур
18 октября (пятница)
18:00 «Акрон» — «Зенит»
20:15 «Ахмат» — «Факел»
19 октября (суббота)
14:00 «Пари НН» — «Ростов»
16:30 «Химки» — «Локомотив»
16:30 «Спартак» — «Краснодар»
19:00 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
20 октября (воскресенье)
16:30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
19:00 «Рубин» — «Динамо»
13-й тур
26 октября (суббота)
14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
16:30 ЦСКА — «Факел»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»
27 октября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» — «Рубин»
14:15 «Пари НН» — «Спартак»
16:30 «Химки» — «Динамо»
19:30 «Зенит» — «Локомотив»
28 октября (понедельник)
18:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»