08:30День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 12:36
    • Стал известен календарь матчей РПЛ с 8-го по 13-й тур
  • 12:00
    • «Аталанта» объявила о переходе нападающего сборной Италии
  • 11:46
    • Джокович пропустит один из главных турниров августа
  • 11:39
    • Вингер «Баварии» перешел в клуб испанской Ла Лиги
  • 11:25
    • «Вест Хэм» подпишет защитника «Ниццы»
    Все новости спорта

    Стал известен календарь матчей РПЛ с 8-го по 13-й тур

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Спартак Факел Химки ЦСКА Акрон Рубин Динамо-Махачкала
    Официальный сайт РПЛ выложил на своем официальном сайте календарь матчей чемпионата России с с 8-го по 13-й тур.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    8-й тур

    13 сентября (пятница)

    20:15 «Рубин» — «Крылья Советов»

    14 сентября (суббота)

    12:00 «Оренбург» — «Локомотив»
    14:15 «Факел» — «Пари НН»
    16:30 ЦСКА — «Зенит»
    19:00 «Краснодар» — «Ростов»

    15 сентября (воскресенье)

    14:15 «Динамо» — «Ахмат»
    16:30 «Акрон» — «Химки»
    19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

    9-й тур

    21 сентября (суббота)

    14:00 «Акрон» — «Краснодар»
    16:30 «Зенит» — «Факел»
    19:00 «Рубин» — ЦСКА

    22 сентября (воскресенье)

    14:15 «Химки» — «Оренбург»
    16:30 «Спартак» — «Динамо»
    16:30 «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
    19:00 «Пари НН» — «Локомотив»

    23 сентября (понедельник)

    18:30 «Ахмат» — «Крылья Советов»

    10-й тур

    27 сентября (пятница)

    16:30 «Оренбург» — «Пари НН»
    19:00 «Факел» — «Рубин»

    28 сентября (суббота)

    14:00 ЦСКА — «Ахмат»
    16:30 «Локомотив» — «Спартак»
    19:30 «Краснодар» — «Зенит»
    20:00 «Ростов» — «Акрон»

    29 сентября (воскресенье)

    16:30 «Крылья Советов» — «Химки»
    19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

    11-й тур

    5 октября (суббота)

    14:00 «Акрон» — «Пари НН»
    16:30 «Зенит» — «Оренбург»
    19:00 «Рубин» — «Ахмат»
    19:00 «Спартак» — «Ростов»

    6 октября (воскресенье)

    14:00 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
    16:30 «Локомотив» — «Крылья Советов»
    19:00 «Краснодар» — «Химки»
    19:00 «Динамо» — ЦСКА

    Международная пауза — 7–15 октября
    12-й тур

    18 октября (пятница)

    18:00 «Акрон» — «Зенит»
    20:15 «Ахмат» — «Факел»

    19 октября (суббота)

    14:00 «Пари НН» — «Ростов»
    16:30 «Химки» — «Локомотив»
    16:30 «Спартак» — «Краснодар»
    19:00 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА

    20 октября (воскресенье)

    16:30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
    19:00 «Рубин» — «Динамо»

    13-й тур

    26 октября (суббота)

    14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
    16:30 ЦСКА — «Факел»
    19:00 «Ростов» — «Ахмат»

    27 октября (воскресенье)

    12:00 «Оренбург» — «Рубин»
    14:15 «Пари НН» — «Спартак»
    16:30 «Химки» — «Динамо»
    19:30 «Зенит» — «Локомотив»

    28 октября (понедельник)

    18:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» прекратить серию неудач?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставим на олимпийский триумф «трехцветных»!
  • Франция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Рублев снова проиграет Накашиме?
  • Накашима — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры