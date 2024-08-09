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    Гвардиола подтвердил переход Альвареса в «Атлетико»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе нападающего Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    «Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность Хулиану, он внёс огромный вклад во всё то, что мы выиграли. Его невероятно любили партнёры по команде, но если он хочет уйти, то его ждёт новый вызов.

    "Атлетико" — топовый клуб. Всё нормально. Мы желаем ему всего наилучшего. Я многому у него научился, надеюсь, он сможет найти то, что искал», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли.

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  • 05/08/2024

    • Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» заплатит «Манчестер Сити» за трансфер Альвареса 75 млн. евро. В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 13 голевых передач.

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