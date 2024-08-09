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    Игрок «Аталанты» о матче с «Реалом»: Это будет фантастика, мы заслужили это

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Аталанта
    Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка УЕФА против мадридского «Реала».

    Мартен де Рон
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    Мартен де Рон

    «Это будет фантастика. Мы заслужили это, выиграв трофей и проведя блестящую игру с "Байером". Эта игра — глазурь на торте, против, возможно, лучшего клуба в мире. Они уже много лет находятся на вершине, поэтому сыграть против такой команды — это нечто особенное. Мы очень уважаем "Реал" Мадрид.

    Мы собираемся сделать всё возможное. Это очень престижно, но мы не должны слишком давить на себя, а просто наслаждаться этим и делать всё, что в наших силах. Особенно с Килианом Мбаппе они стали ещё сильнее. Это фантастическая команда, но мы счастливы быть аутсайдерами. Так было и в игре с "Байером", так что, возможно, это хорошая роль для нас», — приводит слова де Рона пресс-служба УЕФА.

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