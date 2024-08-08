Анчелотти: Не ожидал, что «Аталанта» так легко обыграет «Байер» в финале Лиги Европы

Главный тренер мадридскоговысказался о предстоящем матче противв Суперкубке УЕФА.

«Это будет такой же тяжёлый матч, как и всегда, потому что это начало сезона, но мы подойдём к нему с максимальной уверенностью. Я считаю, что "Аталанта" заслуживает того, чтобы быть здесь, ведь она показала фантастическую игру в Лиге Европы и выбила такие большие команды, как "Ливерпуль".

Она легко выиграла даже в финале, поэтому мы её очень уважаем, но надеемся, что будем в лучшей форме. То, что "Аталанта" победит таким образом, в финале Лиги Европы никто не ожидал. Это очень опасная команда, играющая особенно и уникально», — приводит слова Анчелотти Альфредо Педулла.

Матч «Реал» — «Аталанта» состоится 14 августа.