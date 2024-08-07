Бубнов: По «Крыльям» можно сказать, что они пока явный аутсайдер

Футбольный экспертвысказался об игрев нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«По "Крыльям" можно сказать, что они пока явный аутсайдер. Команда выглядит слабо, вероятно, её ждёт тяжёлый сезон. Скорее всего, будут бороться за выживание — слишком много игроков атакующей группы потеряли за последние пару лет.

Нельзя сказать, что самарская команда обречена, игра у них поставлена, но нужно работать над качеством, особенно в средней линии. Чем быстрее будет это сделано, тем скорее волжане смогут справиться с текущей ситуацией», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После 3-х туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают последнее 16-е место в таблице без набранных очков. В следующем матче команда сыграет против «Факела» 11-го августа.