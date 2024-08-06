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    Глушаков: Понятное дело, что я для всех старший товарищ

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что является для одноклубников старшим товарищем.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    В конце июня 37‑летний Глушаков подписал контракт с «Химками».

    «Начало чемпионата только, в него всегда немного втягиваешься. Есть эмоции, хочется выиграть, но в матче со "Спартаком", может быть, где‑то перегорели. Сейчас реабилитировались, выиграли очень тяжелые матчи, как в кубке, так и в РПЛ. Дышится теперь немножко полегче. Сейчас все отлично, скоро поедем в Нижний Новгород.

    Понятное дело, что я для всех старший товарищ, да, могу где‑то подсказать, но ничего сверхъестественного. Мне все время говорят, что я поиграл, с каким‑то багажом. Ну, да, поиграл, но на футбольном поле все равны. Есть подсказ определенный, но ничего такого», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

    После трех туров РПЛ «Химки» набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

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