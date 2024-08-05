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    Угальде: Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле

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    Форвард «Спартака» Манфред Угальде подвел итог матча против «Крыльев Советов» (3:0).

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Думаю, что у нас сейчас хорошая игровая идея. Партнеры мне помогают, и я обрел уверенность. Когда приезжают такие футболисты как Барко… Он очень нам помогает. Надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним. Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле.

    Что кричал Довбня? Он просто скандировал вместе с командой, немного сумасшествия», — цитирует Угальде «Матч ТВ».

    «Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

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