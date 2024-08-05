Угальде: Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле

Форвардподвел итог матча против(3:0).

«Думаю, что у нас сейчас хорошая игровая идея. Партнеры мне помогают, и я обрел уверенность. Когда приезжают такие футболисты как Барко… Он очень нам помогает. Надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним. Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле.

Что кричал Довбня? Он просто скандировал вместе с командой, немного сумасшествия», — цитирует Угальде «Матч ТВ».

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).