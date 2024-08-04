ЦСКА на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА набрал 4 очка в двух матчах нового сезона и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету армейцев три забитых мяча и ноль пропущенных.

В стартовом туре подопечные Марко Николича сыграли вничью с «Ростовом» в гостях, так и не сумев распечатать ворота соперника — 0:0. Куда проще сложился второй матч против «Пари НН», в котором ЦСКА забил три безответных мяча хозяевам поля — 3:0.

После матчей РПЛ армейцы отправились в Краснодар на матч против одноименной команды в Кубке России. Встреча первого тура группового этапа завершилась минимальным поражением ЦСКА — 0:1.

«Оренбург»

«Оренбург» записал на своей счет 4 очка в двух матчах нового сезона, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице. На их счету два забитых мяча и ноль пропущенных.

В первом туре уральская команда дома сенсационно обыграла «Спартак» благодаря голам Переса и Гюрлюка во втором тайме (2:0). Во втором туре «Оренбург» также на своем поле принимал «Ахмат», но голов зрители так и не увидели — 0:0.

В прошедшую среду подопечные Давида Деограсии уступили на выезде «Химкам» в рамках первого тура Кубка России. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу подмосковной команды.

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона РПЛ завершились со счетом 1:1. Команды также дважды сыграли между собой в группе Кубка России. В обоих случаях победу отпраздновал ЦСКА — 6:0 в гостях и 3:1 дома.

Всего в 10-ти последних матчах на счету армейцев 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург» с коэффициентом 2.26.