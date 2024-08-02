«Уфа» — «Тюмень»: счет матча 2:2 (1:2), обзор голов

Денис Кутин Фото: globallookpress.com
У хозяев мячи забивали Михаил Агеян и Денис Кутин, в составе гостей отличились Дмитрий Купцов и Артем Воропаев.
Футбол. Россия. Первая лига
Уфа — Тюмень 2:2
Голы: 0:1 Kuptsov D. (3'), 0:2 Артём Воропаев (19'), 1:2 Ageyan M. (43'), 2:2 Денис Кутин (64') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Алихан Шаваев, Камиль Муллин, Ageyan M., Gurenko A., Karpov V., Matskharashvili N., Perchenok A., Tenyaev A. Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Александр Коротаев, Kenfak O., Kuptsov D. Предупреждения: Perchenok A. (83'), Андрей Савин (90'), Денис Талалай (90+2') Удаление: Давид Шавлохов (35')