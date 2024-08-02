ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анжела Бладцева2 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 20:00
    • Испания обыграла Японию и вышла в полуфинал ОИ-24
  • 18:57
    • Официально: Довбик — игрок «Ромы»
  • 18:30
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024
  • 19:40
    • Ринер стал четырехкратным олимпийским чемпионом
  • 16:04
    • Алькарас стал первым финалистом олимпийского турнира
    Все новости спорта

    «Уфа» и «Тюмень» сыграли вничью в Первой лиге

    «Уфа» — «Тюмень»: счет матча 2:2 (1:2), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Уфа Тюмень
    В матче 4-го тура Первой лиги «Уфа» и «Тюмень» не выявили победителя — 2:2.

    Денис Кутин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Кутин

    У хозяев мячи забивали Михаил Агеян и Денис Кутин, в составе гостей отличились Дмитрий Купцов и Артем Воропаев.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Тюмень 2:2
    Голы: 0:1 Kuptsov D. (3'), 0:2 Артём Воропаев (19'), 1:2 Ageyan M. (43'), 2:2 Денис Кутин (64') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Алихан Шаваев, Камиль Муллин, Ageyan M., Gurenko A., Karpov V., Matskharashvili N., Perchenok A., Tenyaev A. Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Александр Коротаев, Kenfak O., Kuptsov D. Предупреждения: Perchenok A. (83'), Андрей Савин (90'), Денис Талалай (90+2') Удаление: Давид Шавлохов (35')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентина не пустит Францию в полуфинал олимпийского турнира?
  • Франция — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Уфа» — «Тюмень». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Джокович проиграет Музетти и останется без золотой медали
  • Джокович — Музетти. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Франция — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  6.60
  • Прогноз на матч Мадримов — Кроуфорд
  • Бои
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры