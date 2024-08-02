В «Лейпциге» высказались об интересе «Барселоны» к Ольмо

Спортивный директоротреагировал на информацию об интересек полузащитнику

«Дани невероятно ценен для нас — и как игрок, и как личность. На нас [никто] не оказывает давления с целью его продажи. При нынешнем положении дел мы ожидаем, что Дани вернётся к нам после отпуска», — приводит слова Шрёдера журналист Филипп Хинце.

В минувшем сезоне Ольмо в 25 матчах забил 8 голов, а также сделал 3 ассиста. На Евро-2024 в Германии полузащитник забил 3 мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость Ольмо в 60 миллионов евро.

Ольмо является воспитанником академии «Барселоны».