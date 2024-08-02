В «Лацио» высказались о возможном подписании Хамеса

Спортивный директор «Лацио»высказался по поводу того, что римляне могут подписать хавбека сборной Колумбии

Ранее игрок ушел из «Сан-Паулу».

«Я никогда не возьму его, и я объясню почему. Ему 33 года, и за последние несколько лет он никогда не играл больше 12-13 матчей в год, он достаточно хорошо провёл последний Копа Америка.

При всём уважении к игроку, но мы должны делать 360-градусные оценки как с точки зрения возраста, так и с точки зрения количества минут в последние годы», — приводит слова Фабиани Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Хамес в восьми матчах забил один мяч и сделал одну голевую передачу.