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    В «Лацио» высказались о возможном подписании Хамеса

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    Спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани высказался по поводу того, что римляне могут подписать хавбека сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

    Хамес Родригес
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    Хамес Родригес

    Ранее игрок ушел из «Сан-Паулу».

    «Я никогда не возьму его, и я объясню почему. Ему 33 года, и за последние несколько лет он никогда не играл больше 12-13 матчей в год, он достаточно хорошо провёл последний Копа Америка.

    При всём уважении к игроку, но мы должны делать 360-градусные оценки как с точки зрения возраста, так и с точки зрения количества минут в последние годы», — приводит слова Фабиани Sky Sport Italia.

    В текущем сезоне Хамес в восьми матчах забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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