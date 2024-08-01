Агент Помазуна: Играть в Европу за еду Илья не поедет

Агент вратарявысказался о будущем российского голкипера.

«У него действующий контракт с ЦСКА. Если сейчас найдем вариант — расстанемся. Илья тренируется с ЦСКА, ему никто не мешает. ЦСКА платит зарплату, есть другие моменты. Нет никакого дедлайна, у него еще три года контракта.

Илья — недешевый вратарь. Это не то же самое: взяли бесплатного вратаря, и все, пожалуйста. У него есть определенный ценник. Какие-то клубы хотят, но у них нет таких финансовых возможностей, какие-то — мы не хотим.

Думаю, мы найдем общий язык с ЦСКА. Сколько я с ЦСКА общаюсь, ни разу не было такого, чтобы кому-то сорвали переход.

Тут два момента: финансовые условия — за еду тоже не поедет, плюс возраст 27 лет. Если в Европу, то нужно идти в такой клуб, чтобы не в золотую клетку, а именно туда, где нужен вратарь, где он будет играть. Дальше уже как трамплином двигаться. Попытаться таким же путем, как Мамардашвили, теперь он самый дорогой вратарь. Так что нужно не лишь бы уехать, а попасть туда, где будет игровая практика. В 27 лет Рыжиков только впервые начал играть в Премьер-Лиге. Поэтому ничего такого, возраст хороший», — приводит слова Сафонова Sport24.

В прошлом сезоне Помазун выступал на правах аренды за «Урал».