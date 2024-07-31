Рахимов: По игре «Рубин» не заслуживал 0:4 от «Зенита»

Наставник «Рубина»вспомнил о проигранном матче «Зениту» в РПЛ.

Казанцы уступили со счетом 0:4. По мнению специалиста, «Рубин» мог сыграть лучше.

«По игре мы не заслуживали 0:4 от "Зенита". Мы позволили себе не контролировать эпизоды и сейчас были такие моменты — у "Акрона" было два момента. Нельзя это позволять. Реакция у команды была хорошая. Я видел, как они переживали. Я хотел жестко поговорить после поражения, но видел их переживания.

Какая ставка на Кубок? Посмотрим, сколько количественно у нас будет игроков и сколько дней между матчами — это очень важно. У нас есть игра в Воронеже, потом игра в Москве. Мы сборы провели в 18 человек — важно иметь обойму, чтобы сохранять уровень и в чемпионате, и Кубке», — цитирует Рахимова пресс-служба клуба.