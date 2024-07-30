Семин высказался о переходе Миранчука в МЛС

Бывший тренервысказался о переходев американский клуб

«У нас там играет Овечкин, а теперь будет ещё и Миранчук в МЛС. Это наша реклама. У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своём составе. В "Аталанте" из Италии же по стилю он не совсем подходил.

Удачи Алексею, он молодец! А сложится или нет, зависит от него. Думаю, что всё должно сложиться», — цитирует Семина «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.