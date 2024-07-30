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    Семин высказался о переходе Миранчука в МЛС

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «У нас там играет Овечкин, а теперь будет ещё и Миранчук в МЛС. Это наша реклама. У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своём составе. В "Аталанте" из Италии же по стилю он не совсем подходил.

    Удачи Алексею, он молодец! А сложится или нет, зависит от него. Думаю, что всё должно сложиться», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

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