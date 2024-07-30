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    Шунин может перебраться в Саудовскую Аравию

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    Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник, к бывшему капитану московского «Динамо» Антону Шунину есть интерес у двух клубов Саудовской Аравии Про-лиги.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    Одной из команд является «Аль-Оруба», поднявшаяся в этом сезоне в высший дивизион, а другая из столицы Эр-Рияда, где базируются сразу четыре клуба.

    Сейчас агенты Шунина ведут активные переговоры с этими клубами, а сам вратарь не против попробовать свои силы на Аравийском полуострове.

    Всю свою карьеру Антон Шунин провел в московском «Динамо», воспитанником которого он является. В момента дебюта в основном составе в 2007 году он провел за бело-голубых 366 матчей, из которых 125 сыграл на «ноль». Летом Шунин покинул «Динамо» в качестве свободного агента.

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