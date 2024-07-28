«Краснодар» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках 2-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

В первом туре нового сезона чемпионата России «Краснодар» набрал одно очко, сыграв вничью на выезде с «Ахматом» (1:1). На 30-й минуте Кривцов вывел «быков» вперед, но еще в первом тайме грозненцы сравняли счет благодаря точному удару Камилова.

В прошлом сезоне «Краснодар» показал лучший результат в истории клуба, завершив чемпионат на втором месте. «Быки» набрали 56 очков в 30-ти матчах и лишь на один балл отстали от «Зенита».

«Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» дебютировало в РПЛ с выездной ничьей против «Химок». Шумахов на 33-й минуте вывел гостей вперед, но новичкам чемпионата не удалось сохранить минимальное преимущество. На 51-й минуте гол Заболотного зафиксировал итоговый результат (1:1).

Махачкалинцы стали вторыми в прошедшем сезоне Первой лиги. «Динамо» набрало 61 очков в 34-х матчах (18 побед, 7 ничьих и 9 поражений).

Личные встречи

Команды встречались между собой один раз. В конце июня этого года «Краснодар» со счетом 2:0 обыграл «Динамо» в товарищеском матче.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.20.