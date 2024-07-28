«Химки» на своем поле сыграют со «Спартаком» в рамках 2-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

В первом матче после возвращения в РПЛ «Химки» поделили очки с дебютантом турнира — махачкалинским «Динамо» (1:1). Подмосковный клуб дважды не забил пенальти в первом тайме и ушел на перерыв с отставанием в один мяч. В начале второй половины встречи Антон Заболотный сравнял счет, зафиксировав итоговый результат на табло.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» выступали в Первой лиге. Подопечные тогда еще Андрея Талалаева заняли первое место в турнирной таблице, оформив 66 очков в 33-х матчах.

«Спартак»

«Спартак» провалил первый официальный матч под руководством Деяна Станковича, уступив «Оренбургу» в гостях со счетом 0:2. «Красно-белые» пропустили два мяча в середине второго тайма и в оставшееся время ничего не смогли противопоставить сопернику.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30-ти матчах. Московская команда также дошла до финала Кубка России Пути регионов, уступив там «Балтике».

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету «Спартака» 8 побед, «Химки» оказались сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Спартак» с коэффициентом 2.57.