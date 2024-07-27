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    «Сокол» минимально победил «КАМАЗ»

    «Сокол» — «КАМАЗ»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче третьего тура Первой лиги саратовский «Сокол» в родных стенах переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 1:0.

    «Сокол»
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    «Сокол»

    Судьбу встречи решил единственный забитый мяч, автором которого стал Егор Карпицкий.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Karpitskiy E. (51') Сокол: Пётр Косаревский, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Владлен Бабаев, Александр Гуз, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Karpitskiy E., Molodtsov A., Zabelin P. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб, Давид Караев, Fartuna B., Gorelov P., Kusyapov T. Предупреждение: Владлен Бабаев (63')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Таким образом, «Сокол» смог набрать семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» нет зачетных баллов и последняя строчка.

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