«Сокол» — «КАМАЗ»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче третьего тура Первой лиги саратовский «Сокол» в родных стенах переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил единственный забитый мяч, автором которого стал Егор Карпицкий.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — КамАЗ 1:0 Гол: 1:0 Karpitskiy E. (51') Сокол: Пётр Косаревский, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Владлен Бабаев, Александр Гуз, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Karpitskiy E., Molodtsov A., Zabelin P. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб, Давид Караев, Fartuna B., Gorelov P., Kusyapov T. Предупреждение: Владлен Бабаев (63')

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Таким образом, «Сокол» смог набрать семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» нет зачетных баллов и последняя строчка.