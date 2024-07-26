Осипенко: Могли забивать и четыре, и пять голов

Защитниквысказался о матче против(3:1).

«С каждым матчем набираю, сегодня уже 80 минут сыграл. В следующем туре, надеюсь, полный матч проведу. С каждой игрой всё лучше.

Прорвало на голы? Потому что мы забили в первом тайме. "Крыльям" нужно было раскрываться и отыгрываться при своих болельщиках. Мы начали ловить их на контратаках, могли забивать и четыре, и пять голов», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».