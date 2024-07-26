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    Осипенко: Могли забивать и четыре, и пять голов

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    Защитник «Ростова» Максим Осипенко высказался о матче против «Крыльев Советов» (3:1).

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    «С каждым матчем набираю, сегодня уже 80 минут сыграл. В следующем туре, надеюсь, полный матч проведу. С каждой игрой всё лучше.

    Прорвало на голы? Потому что мы забили в первом тайме. "Крыльям" нужно было раскрываться и отыгрываться при своих болельщиках. Мы начали ловить их на контратаках, могли забивать и четыре, и пять голов», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».

    «Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

    В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

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