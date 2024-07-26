Ловчев: Барко сказал, что будет творить историю «Спартака», но многие уже опозорили ее в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал переход аргентинцав московский клуб.

«Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в "Спартаке".

Многие так говорили и перед матчем с "Оренбургом" (0:2), в итоге опозорили историю.

В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время.

Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян, Федор Черенков», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Барко провел за «Ривер Плейт» 127 матчей и забил 17 мячей.