Ловчев: Барко сказал, что будет творить историю «Спартака», но многие уже опозорили ее в матче с «Оренбургом»

Евгений Ловчев Фото: globallookpress.com
«Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.
«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в "Спартаке".
Многие так говорили и перед матчем с "Оренбургом" (0:2), в итоге опозорили историю.
В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время.
Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян, Федор Черенков», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.
Барко провел за «Ривер Плейт» 127 матчей и забил 17 мячей.