Семак: Состояние большинства игроков «Зенита» соответствует ожиданиям

Наставник «Зенита»рассказал, чего ждет от матча 2-го тура РПЛ с «Рубином».

«Думаю, для любой команды три игры на выезде — это не так просто. Хотя мы играем сейчас раз в неделю, есть возможность отдохнуть, восстановиться. Тем не менее, конечно, серия выездных матчей достаточно длительная. Ничего, готовимся, посмотрим, насколько справимся.

Казанцы стараются действовать агрессивно, и во многих матчах это получается. Поэтому посмотрим, насколько мы сможем навязать именно тот футбол, который нам нужен. Что касается "Рубина", он умеет и командно обороняться, и контратаковать, и хорошо использует стандартные положения. Поэтому готовимся.

Состояние большинства соответствует ожиданиям. Мы понимаем, что это самое начало, кто-то тренировался больше, кто-то меньше во время предсезонной подготовки. И, конечно, функциональное состояние у всех будет варьироваться по ходу сезона. Сейчас нужно набрать определенный ритм, игровой тонус — тогда этих колебаний будет меньше. Но на сегодняшний день, конечно, вероятность их достаточно высока, что кто-то будет готов лучше, а кто-то — хуже.

Сейчас мы готовимся исключительно к "Рубину". В голове понимаем, что уже через два дня будет игра на Кубок, и это значит, с точки зрения функциональной подготовки, что после матча, возможно, нужно будет где-то поработать побольше. Но только в таких аспектах. Что же касается самой игры, то сейчас все мысли об игре с казанцами», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Рубин» — «Зенит» начнется 27 июля в 17:30 мск.