Агент Тюкавина рассказал, когда игрок покинет «Динамо»

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже.
Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.