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    Агент Тюкавина рассказал, когда игрок покинет «Динамо»

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    Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, когда игрок может покинуть московский клуб.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже.

    Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

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