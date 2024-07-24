Агент Тюкавина рассказал, когда игрок покинет «Динамо»

, агент нападающего московского «Динамо», рассказал, когда игрок может покинуть московский клуб.

«Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже.

Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.