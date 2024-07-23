Тебас — о возможном отстранении: Это происки президента «Реала» Флорентино Переса

Президент Ла Лигивысказался о потенциально возможном отстранении со своего поста.

«Я не собираюсь быть отстранённым. Предстоит долгий путь. Дело было возбуждено, но я надеюсь, что спустя время мне удастся его выиграть. Это происки президента "Реала" Флорентино Переса. Поскольку ему не удалось убедить ни клубы в Испании, ни клубы в Европы в проекте Суперлиги, он пытается вывести из дела демократически избранного президента Ла Лиги, которым я и являюсь», — сказал Тебас в видео на своей странице в социальной сети.

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Ранее была информация, что Перес подал жалобу на Тебаса по причине возможных нарушений в его работе, связанных с инвестиционным фондом CVC.