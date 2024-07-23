Сухина: Мой зять тренировал Ямаля

Бывший арбитрпризнался, почему на Евро-2024 болел за сборную Испании.

«На Евро-2024 переживал за Испанию. У меня все-таки есть родственные связи. Дочь несколько лет назад поехала в Барселону, учить язык. Познакомилась там с испанцем, который работал тренером в системе "Барселоны". В Ла Масии. Вышла за него замуж. Недавно подарили мне внучку (улыбается).

Кстати, где-то пять лет назад она мне позвонила: "Тут такой мальчик у Пао в академии появился. Всех разрывает. Сын марокканца. Мегаталант! Точно вырастет в звезду. Вот увидишь!"

В итоге мальчик вырос и стал одним из лучших игроков на этом Евро. Ламин Ямаль. Выходит, мой зять тренировал его по юношам», — цитирует Сухину «СЭ».

На Евро-2024 Ямаль в семи матчах записал в актив один гол и 4 ассиста.