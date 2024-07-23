Флик: У Левандовского голы в крови

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем команды Роберте Левандовском. Специалист отметил, что форвард всегда нацелен забивать голы.

«Роберт неудержим в штрафной площади. Он именно тот, кого мне не хватало в первые дни тренировок. Голы у него в крови, и он способен создать много моментов даже на тренировке.

Для меня это счастье, когда ветераны играют рядом с молодыми футболистами и учат их, как наладить взаимодействие. Ветераны могут быть примером для подражания для молодых игроков», — приводит слова Флика Sport.es.

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В прошлом сезоне Левандовский провел 49 матчей, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.