Терехин о переходе Худякова в «Штурм»: Правильно сделал, что уехал

Экс-нападающийвысказался о переходе голкиперв австрийский

«Большой плюс, что молодые российские игроки уезжают в Европу. Но вопрос, как сложится карьера у Худякова там. "Штурм" — хороший клуб. Удачи Худякову.

Митрюшкин в своё время уехал в Швейцарию, а сейчас востребован в РПЛ. Правильно Худяков сделал, что уехал. Если тут не было вариантов, надо было уезжать», — сказал Терехин Чемпионату.

Худяков является воспитанником «Локомотива». Всего за основную команду «железнодорожников» голкипер провел 34 матча во всех турнирах, в 6-и из которых сыграл на ноль.