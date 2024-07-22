Санчо согласовал контракт с «ПСЖ»

все-таки покинетэтим летом.

По информации Foot Mercato, у 24-летнего футболиста уже есть договоренность о переходе в «Пари Сен-Жермен».

Источник отмечает, что Санчо уже согласовал контракт с парижским клубом.

Теперь всё зависит от переговоров между «МЮ» и «ПСЖ». На данный момент неизвестно, какую сумму запросит английский клуб за атакующего полузащитника.\

В начале этого года Санчо перешел на правах аренды в дортмундскую «Боруссию». Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В середине июля стало известно, что они помирились.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.