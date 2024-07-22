Мостовой о поражении «Спартака»: Вялое и непонятное зрелище, но тревогу бить еще рано

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в первом туре РПЛ.

«Конечно, результат для "Спартака" плохой. Но я прочитал, что "Спартак" чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами.

Я увидел вялое и непонятное зрелище. "Оренбург" под шум трибун шел вперед, а "Спартак" огрызался.

Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко — я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю — выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

Последние 20 или 25 минут "Спартак" владел преимуществом и нагнетал, но счет 0:2 уже был большим.

Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович еще до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить еще рано», — приводит слова Мостового «Чемпионат».