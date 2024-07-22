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    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
  • 12:18
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    Мостовой о поражении «Спартака»: Вялое и непонятное зрелище, но тревогу бить еще рано

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в первом туре РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Конечно, результат для "Спартака" плохой. Но я прочитал, что "Спартак" чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами.

    Я увидел вялое и непонятное зрелище. "Оренбург" под шум трибун шел вперед, а "Спартак" огрызался.

    Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко — я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю — выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

  • Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
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    • Последние 20 или 25 минут "Спартак" владел преимуществом и нагнетал, но счет 0:2 уже был большим.

    Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович еще до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить еще рано», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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