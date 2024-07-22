Президент «Урала» сравнил РПЛ и Первую лигу: Футбол совсем другой

Президентвысказался об уровне игры команд в российской Первой лиге.

«Он потому и называется Первым дивизионом, а не Премьер-лигой. Конечно, разница есть. Но команды играют, бьются. Футбол совсем другой, но есть ряд команд, которые, как я думаю, не затерялись бы и в РПЛ.

Сыграли всего две игры. Очень сложный турнир с серьезными командами, силовым футболом. Говорить рано. Есть две домашние победы, но мы и должны были. Хотя во втором матче мы реально могли потерять очки. Мы очень хотим выйти, будем стараться, но сейчас говорить рано», — приводит слова Иванова «Спорт день за днем».

Напомним, что «Урал» вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ. В первых турах нового сезона екатеринбургская команда обыграла «Сочи» (2:0) и «Шинник» со счетом 2:1.