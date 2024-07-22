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    Геркус назвал команду, которая удивила в первом туре РПЛ

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    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос о том, какая из команд больше всего удивила в 1-м туре российской Премьер-лиги.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «В 1-м туре РПЛ удивил "Спартак". Удивили тактикой, взаимодействием игроков и результатом. Больше никто не удивил. Все сыграли примерно ожидаемо», — сказал Геркус Чемпионату.

    Напомним, что вчера, 21-го июля «Спартак» неожиданно проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. Это 1-й официальный матч «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

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