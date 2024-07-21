Кечинов: У «Спартака» в Оренбурге игры всегда складывались очень тяжело

Экс-футболистподелился мыслями о предстоящем матче 1-го тура российской Премьер-лиги междуи «красно-белыми».

«Всегда жду, что "Спартак" покажет хороший красивый футбол и достигнет положительного результата. Вообще не видел ни одной игры в предсезонку, поэтому не понимаю, по какой схеме будет играть "Спартак" и кто будет в старте.

У "Спартака" в Оренбурге всегда игры складывались очень тяжело, часто проигрывали или играли вничью. Я думаю, что первая игра будет такой же. Уверен, "Оренбург" будет здорово готов физически, плюс искусственное поле, а также болельщики, которые будут гнать команду вперёд», — сказал Кечинов Чемпионату.

Матч 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится сегодня, 21-го июля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка можно по этой ссылке.