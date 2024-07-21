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    «Барселона» рассматривает возможности подписания Канте

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    Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н'Голо Канте может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

    Н'Голо Канте
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    Н'Голо Канте

    Стало известно, что после окончания Евро-2024 руководство «Барселоны» заинтересовалось в подписании Канте. Боссы «сине-гранатовых» считают, что 33-летний полузащитник продемонстрировал высокий уровень игры на турнире.

    Отмечается, что руководство «Аль-Иттихада» не хочет расставаться с Канте.

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    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за команду из Саудовской Аравии 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач. На Евро-2024 Канте принял участие в 6-и встречах за сборную Франции и не отметился результативными действиями.

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