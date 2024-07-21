«Барселона» рассматривает возможности подписания Канте

Полузащитники сборнойможет перейти в. Об этом сообщает Sport.es.

Стало известно, что после окончания Евро-2024 руководство «Барселоны» заинтересовалось в подписании Канте. Боссы «сине-гранатовых» считают, что 33-летний полузащитник продемонстрировал высокий уровень игры на турнире.

Отмечается, что руководство «Аль-Иттихада» не хочет расставаться с Канте.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за команду из Саудовской Аравии 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач. На Евро-2024 Канте принял участие в 6-и встречах за сборную Франции и не отметился результативными действиями.