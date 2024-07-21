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    «Чайка» вырвала победу у «Черноморца»

    «Черноморец» — «Чайка»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

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    В матче второго российской Первой лиги по футболу новороссийский «Черноморец» уступил на своем поле «Чайке» — 1:2.

    Александр Хохлачев
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    Александр Хохлачев

    В первом тайме голов на поле не было. Гости смогли выйти вперед на 64-й минуте после точного удара нападающего Владислава Руденко, который еще в прошлом сезоне играл за новороссийцев.

    «Черноморец» смог отыграться на 83-й минуте благодаря голу новичка Алана Хабалова.

    Но на 90+2-й минуте капитан «Чайки» Александр Хохлачев забил решающий мяч и принес три очка своему клубу.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Чайка 1:2
    Голы: 0:1 Rudenko V. (64'), 1:1 Алан Хабалов (83'), 1:2 Khokhlachev A. (90+2') Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Александр Сергеевич Безчаснюк, Анри Чичинадзе, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Андрей Окладников Чайка: Михаил Штепа, Дмитрий Пивоваров, Данила Янов, Bammatgereev M., Biblik S., Karmaev N., Khokhlachev A., Kozhedub S., Nesterov A., Pelikh D., Zarypbekov E. Предупреждения: Zarypbekov E. (31'), Nesterov A. (43'), Иван Енин (50'), Никита Маляров (70'), Олег Красильниченко (77'), Дмитрий Пивоваров (78')

    В третьем туре «Черноморец» примет «Урал», а «Чайка» у себя дома сыграет с «Нефтехимиком».

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